Karibiske øyer stemmer over å kutte juridiske band til Storbritannia

utenriks

Tysdag er det folkeavstemming i Grenada og i Antigua og Barbuda om justiskomiteen i Storbritannias kongelege råd – The Judicial Committee of the Privy Council – framleis skal vere siste juridiske ankeinstans. Funksjonen til rådet som øvste domstol gjeld i dag for få, mellom andre oversjøiske territorium og enkelte medlemmer i Samveldet.

Øystatane som no går til urnene, høyrer til den siste kategorien. Dei har vore sjølvstendige i rundt 40 år, men den gamle kolonimakta har altså framleis siste ord i juridiske disputtar.

Regional domstol

– For første gong vil folket ha eit reelt ord med i laget i saker som handlar om deira framtid, seier talsmann Andy Liburd i utdanningskomiteen i Antigua og Barbuda.

Alternativet til rådet i London er å knytte landa til Den karibiske domstolen, ein regional rettsinstans med base i Trinidad. Det krev ei grunnlovsendring som må vedtakast med to tredels fleirtal. I tillegg til å vere eit spørsmål om sjølvstende, er domstolstilknytinga også eit spørsmål om øyfolka sitt tilgjenge til rettsvesenet.

Lange tradisjonar

Grenada sa nei til å kutte banda til London i 2016, mens det er første gong Antigua og Barbuda skal stemme over saka. I begge landa går regjeringa inn for å knytte seg til den regionale domstolen, mens befolkninga er delt. For nokon vil endringa markere eit enda tydelegare brot med den tidlegare kolonimakta, mens andre er redde små forhold og tette familieband i småstatane dei karibiske dommarane blir rekruttert frå, kan svekkje den upartiske rolla til domstolen.

Britiske JCPC blei etablert i 1833, men har anar tilbake til mellomalderen. Rådet var lenge den øvste domstolen for heile det britiske imperiet. I dag består justiskomiteen av dommarar frå Storbritannias Høgsterett og høgt plasserte dommarar frå andre land i Samveldet.

