Rekordmange døyr av narkotikaoverdosar i USA

utenriks

Ein DEA-rapport viser at rundt 72.000 menneske døydde av overdosar i USA i 2017. Heroin, fentanyl og andre opioider utgjer den største trusselen.

Ifølgje rapporten er føderale styresmakter også bekymra for at metamfetamin og kokain blir meir utbreidd i område som ikkje har vore problemområde for desse stoffa tidlegare.

Helseminister Alex Azar i USA sa i førre månad at talet på overdosedødsfall no stig sakte og har begynte å stabilisere seg. Men han åtvara samtidig om at det er for tidleg å erklære nokon siger.

