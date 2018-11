Svensk dyrepark avlivar ulvane

utenriks

Bakgrunnen for avgjerda er at anlegget ikkje er tilpassa for å ta imot nye ulvar. Måten dyreparken er bygd på tilfredsstiller ikkje ein moderne arbeidsstruktur, der kontakten mellom ulvar og dyrepassar skjer med synlege barrierar. Dyra blir slusa gjennom ulike anlegg i samband med reingjering og mating.

Trass i at parken framover ikkje vil ha ulvar inne i parkanlegget, ser ikkje Kolmården vekk frå at det vil komme nye ulvar i framtida.

I 2012 døydde ein dyrepassar inne i anlegget der ulvane held til, i det som blir kalla ei ulykke som følgje av aktløyse.

