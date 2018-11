Svart boks funnen etter flystyrten i Indonesia

utenriks

– Vi har funne ein av dei svarte boksane. Vi veit enno ikkje om det er ferdskrivaren eller taleregistratoren frå cockpiten, seier Soerjanto Tjahjono, leiar for Indonesias transportsikkerheitskomité torsdag.

To dykkarar frå marinen seier til lokale tv-kanalar at den såkalla svarte boksen, som faktisk er oransje, var tildekt av gjørme på 30 meters djup, men i god behald. Den eine dykkaren seier vidare at det sakna flyskroget er observert. TV-bilda viser dei to dykkarane som svømmer til eit fartøy med den oransje gjenstanden og legg den i ein plastboks, som deretter blir flytta over i ein båt.

189 personar var om bord på Lion Air-flyet, som var av typen Boeing 737 MAX 8 og styrta måndag. Det er ikkje funne overlevande. Dei to såkalla svarte boksane, som er oransje av farge, inneheld opplysningar om samtalane i kabinen og den tekniske tilstanden på flyet, og har kanskje svar på kvifor det nesten nye flyet styrta.

Indonesiske styresmakter opplyste onsdag at dei hadde fanget opp signal frå boksane i det havarerte flyet, men at dei ikkje visste heilt kvar dei var.

