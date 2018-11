Ryanair strammar inn reglane for handbagasje

utenriks

Etter dei nye reglane Ryanair har innført, vil alle som tar med seg meir enn ei lita veske i flyet bli pålagt ein ekstra kostnad på nærmare 100 norske kroner.

Alternativt kan dei reisande oppgradere billetten til såkalla prioritert ombordstiging, som kostar i underkant av 60 norske kroner.

Dei nye reglane blei lagt fram av det irske lågprisflyselskapet torsdag. Endringane har skapt raseri i sosiale medium. Fleire kundar hevdar at dei aldri skal fly med selskapet igjen.

Tiltaket har også møtt motstand i enkelte land, deriblant Italia, der konkurransestyresmaktene meiner moglegheita til å ha med handbagasje er ein «essensiell del av det å fly» og kravd at reglane blir suspendert.

I oktober melde Ryanair at dei hadde hatt ein inntektsnedgang på sju prosent i første halvdel av året. Flyselskapet meinte utfordringane blant anna kom av negativ omtale etter streiken blant dei tilsette i Europa.

Selskapet fekk i same månad kraftig kritikk da at dei kom med laber respons etter at ein av passasjerane deira blei utsett for rasisme under ei flyging.

(©NPK)