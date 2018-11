Kristen kvinne vil dra frå Pakistan etter frikjenning for blasfemi

utenriks

Asia Bibis bror, James Masih, seier ho ikkje er trygg i Pakistan og at ho har levert inn nødvendige papir for å sett i gang prosessen med å flytte til utlandet. Masih seier ikkje noko om kvar systera ønsker å dra. Frankrike og Spania har tilbode henne asyl.

Asia Bibi hadde dødsdommen hengande over seg i åtte år etter at ho i 2010 vart dømt til døden for blasfemi etter å ha fornærma profeten Muhammed. Bakgrunnen for dommen var ein krangel den kristne fembarnsmora hadde med muslimske kvinner i 2009.

Saka fekk internasjonal merksemd og vart raskt den mest profilerte av dei mange blasfemisakene i Pakistan.

Avgjerda i høgsterett onsdag har blitt møtt med stor motstand frå islamistar som har kravd at Bibi måtte avrettast. Islamistpartiet Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), som krev at også dommarane i høgsterett må døy, stod i spissen for fleire demonstrasjonar torsdag.

– Vi vil ofre våre liv og kjem ikkje til å snu, sa TLPs leiar Khadim Rizvi til sine tilhengarar under ein demonstrasjon i storbyen Lahore.

I hovudstaden Islamabad var vegar sperra og skular stengt, og i fleire byar hadde styresmaktene utplassert politi og soldatar for å beskytte offentlege bygningar.

Statsminister Imran Khan oppfordrar til ro. I ein fjernsynssendt tale onsdag kveld åtvara han protestleiarane mot å sette tolmodet til staten på prøve.

