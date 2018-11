Australia flyttar barn frå omstridd flyktningleir på Nauru

utenriks

Av barna som er flytta dei siste dagane, er 13 av dei sende rett til sjukehus i dei store byane i Australia.

Båtflyktningar som kjem til Australia, har sidan 2013 blitt sende til den vesle øya Nauru, der det bur 13.000 menneske, inkludert flyktningar og asylsøkarar. Forholda der er sterkt kritiserte og i oktober vekte det oppsikt då Naurus regjering vedtok å vise bort alle Leger Uten Grensers (MSF) nødhjelpsarbeidarar, trass i at menneska der sårt treng all hjelp dei kan få.

No melder The Australian at styresmaktene i det stille har relokalisert flyktningbarna frå Nauru og vil fortsette med det til alle er flytta, før utgangen av 2018. Dei siste åra skal 244 barn ha blitt flytta. For nokre månader sidan var det 120 igjen, mens det skal vere rundt 40 barn igjen der no.

Statsminister Scott Morrison bekreftar etter artikkelen at barn har blitt flytta frå Nauru og at det har gått føre seg ei stund, ifølgje news.com.au torsdag morgon. Han seier det er gjort i tråd med politikken til regjeringa og at han ikkje har vore opptatt av å skape oppstyr rundt det.

I alt skal 46 barn ha blitt fødde i flyktningleiren på Nauru sidan 2012.

Det er blitt ropt varsku både om dei fysiske og psykiske forholda for flyktningane på øya. MSF har behandla 78 pasientar som har prøvd å ta sitt eige liv, har sjølvmordstankar eller skadar seg sjølv på Nauru. Mange barn lir av traume og slit med å ete, drikke og prate.

Statsminister Morrison understrekar at flyttinga av barn ikkje inneber at Australia endrar sin strenge grensepolitikk.

