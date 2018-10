USA ber om våpenkvile i Jemen

utenriks

– Tida er inne for at alle fiendtlege handlingar tek slutt, inkludert missil- og droneangrep frå Houthi-kontrollerte område mot Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata. Deretter må alle luftangrep frå koalisjonen mot folkesette område i Jemen ta slutt, heiter det i ei fråsegn frå Pompeo.

USA vil be alle partar komme til forhandlingsbordet med FNs spesialutsending Martin Griffiths i Sverige i november for å finne ei løysing på konflikten.

Må tidfeste

Forsvarsminister Jim Mattis gjekk tidlegare tysdag ut på eit arrangement i Washington og bad partane i konflikten komme til forhandlingsbordet i løpet av november. Han påpeikte behovet for å tidfeste kravet om å få i gang ein reell innsats for å få ein slutt på krigen i Jemen.

– Vi er nøydde til å bevege oss mot ein innsats for fred her, og vi kan ikkje seie at vi skal gjere det ein gong i framtida. Det må skje dei neste 30 dagane, sa Mattis.

Fransk krav

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly kravde tysdag også ein slutt på krigen i Jemen.

– Det er på høg tid at denne krigen sluttar og det er viktig at den humanitære situasjonen no blir betre slik at det kan bringast inn nødhjelp, seier Parly.

– Den militære situasjonen er fastlåst, så denne krigen må stanse, sa ho.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen våren 2015, i spissen for ein regional koalisjon som har USAs støtte. USA har fått sterk internasjonal kritikk for sin rolle, spesielt etter at fleire angrep drap mange sivile, inkludert skulebarn.

Rundt 10.000 menneske er drepne og over 50.000 er såra, dei fleste av dei sivile. 22 millionar menneske er no avhengige av matvarehjelp utanfrå, og ifølgje FN står 14 millionar på randa av svolt i Jemen.

