Seks døde i nytt sjølvmordsangrep i Afghanistan

Det vart først meldt at sju personar var drepne, men talsperson for innanriksdepartementet Najib Danish seier at seks personar, inkludert tre politifolk, er drepne og åtte er skadde.

Angrepet fann stad ved inngangen til fengselet Pul-e Charkhi aust i Kabul, der ein angripar kom til fots.

Ifølgje lokale medium skal dei fleste av dei som vart drepne eller skadde ha vore kvinnelege fengselstilsette som var i ein buss då bomba detonerte.

Ingen har førebels tatt på seg ansvaret for angrepet, men IS har tatt ansvaret for dei fleste av dei mange angrepa i Kabul dei siste månadane.

Måndag vart ein person drepen og seks personar skadde etter at ein sjølvmordsbombar sprengde seg sjølv nær eit køyretøy på veg inn til Den nasjonale valkommisjonen (IEC) i Afghanistan. Køyretøyet var på veg inn med boksar med stemmesetlar frå dei forseinka vala i provinsane.

Blant dei innsette i Pul-e Charkhi er det militante frå Taliban i tillegg til andre kriminelle.

