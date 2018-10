Sør-Sudans opprørsleiar tilbake i hovudstaden etter to år

utenriks

Machar var tidlegare alliert med president Salva Kiir, men dei to hamna etter kvart på kant med kvarandre. Kiir skal også vere til stades under seremonien onsdag, til liks med regionale leiarar.

Seremonien finn stad for å markere at Kiir og Machar i september signerte det som vart omtalt som ein «aller siste» fredsavtale. Den inneber at Machar får tilbake stillinga som visepresident.

Det er venta at Machar blir sett inn att som visepresident under seremonien onsdag.

Dette er Machars første besøk i Juba på to år. Førre gong måtte han flykta frå kamphandlingar som braut ut i byen idet ein tidlegare fredsavtale kollapsa.

(©NPK)