Norsk toppdiplomat blir ny spesialutsending for FN til Syria

utenriks

– Det er ei ære å ha blitt vald av generalsekretæren til å leie meklinga til FN i konflikten i Syria, seier Pedersen i ei utsegn.

Han er ein av våre fremste diplomatar, slår utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast.

– Geir O. Pedersen er ein svært erfaren diplomat som kjenner både Syria og regionen godt, uttaler Søreide.

– Eg ønsker han lykke til med oppdraget, og vi vil frå norsk side gjere det vi kan for å støtte han og FN, fortset ho.

Kina-ambassadør

Pedersen er i dag Noregs ambassadør til Kina. Den posten overtok han i fjor etter fem år som norsk ambassadør til FN i New York.

Han har også lang erfaring frå Midtausten og var ein viktig bakmann under dei hemmelege forhandlingane som leidde fram til underteikninga av Oslo-avtalen mellom Israel og palestinarane i 1993. Ein periode var han også spesialutsending for FN til Libanon.

Som spesialutsending til Syria får han no i oppgåve å prøve å legge til rette for ei fredeleg løysing på den sju år lange borgarkrigen, som har kosta hundretusenvis av menneske livet og tvinga millionar på flukt.

– Eg vil hjelpe dei syriske partane ved å legge til rette for ei inkluderande og truverdig politisk løysing som møter det syriske folkets håp om demokrati, seier Pedersen.

«Superdiplomat»

Nordmannen er tidlegare blitt sagt å vere ein superdiplomat.

– Han er ein av Noregs dyktigaste og mest erfarne diplomatar. Han har inngåande kunnskap om situasjonen i Midtausten og lang erfaring med freds- og forsoningsarbeid, både for Noreg og FN, seier Ap-leiar og tidlegare utanriksminister Jonas Gahr Støre.

– Geir O. Pedersen har vore ei klippe i FN-politikken. Han har gjort alt riktig i UD-systemet, seier statsvitar og sosialantropolog Iver Neumann, som har forska på norsk diplomati.

Ifølgje Neumann er Pedersen kjent som ein mann som kan snakke med alle.

– Ein grunnregel i diplomatiet er at du ikkje skal få folk mot deg utan god grunn. Den har forma heile hans vesen, seier Neumann til NTB.

Utakksam jobb

Posten som spesialutsending til Syria er av nyheitsmagasinet Foreign Policy blitt sagt å vere ein av dei mest utakksame i internasjonalt diplomati.

Dei siste åra har vestlege land gradvis mista påverknaden over utviklinga i Syria-krigen. I staden har Russland, Iran og Tyrkia komme med fleire initiativ for å få slutt på konflikten.

Men det å ta på seg utakksame oppgåver er ein ibuande del av livet som diplomat, meiner Neumann.

– Det å vere den som går mellom, betyr også at ein på eit kva som helst tidspunkt kan få alle partar mot seg. Det opplevde Noreg på Sri Lanka, og det er veldig ubehageleg. Trøysta er at når det går litt tid, ser folk at ein har gjort ein jobb, og da takkar ein gjerne, seier han.

Pedersen overtar etter svensk-italienske Staffan dei Mistura, som går av i november.

(©NPK)