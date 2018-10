– Sjølvmordsbombar sprengde seg ved lokala til sikkerheitstenesta i Arkhangelsk

utenriks

Guvernør Igor Orlov opplyser til russiske nyheitsbyrå at ei bombe gjekk av ved inngangen til FSBs kontor i byen, som ligg ved Kvitsjøen sør for Kolahalvøya.

Ingen andre enn sjølvmordsbombaren mista livet. Tre såra vart frakta til sjukehus.

Talsmann for guvernøren Artjom Botygin seier til AFP at bomba gjekk av inne i bygninga. Russiske medium siterte lokale styresmakter på at bomba gjekk av nær inngangen til bygninga.

Orlov seier sikkerheitstiltaka blir skjerpa ved alle offentlege kontor etter angrepet. Orlov var onsdag formiddag på synfaring på staden, og FSB kalla inn til hastemøte.

