Uro på børsane i Asia etter nye Kina-rykte frå Det kvite hus

utenriks

I Hongkong opna børsen ned 0,9 prosent mens Shanghai fall 0,7 prosent etter at Bloomberg News melde at USAs president Donald Trump skal ha planar om å påleggje kinesisk import meir toll, dersom samtalane med president Xi Jinping i november ikkje går slik Trump ønsker. Samtidig opna Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,8 prosent, og ein time seinare såg det litt lysare ut. Då hadde dei asiatiske børsane tatt seg opp igjen: Hong Kongs Hang Seng-indeks var berre ned 0,1 prosent, børsen i Shanghai var opp 0,7 prosent mens Nikkei-indeksen var opp 1,5 prosent.

Uføreseieleg

Meldingane om dei nye tollplanane legg ytterlegare stein til byrda for investorane på dei globale marknadene, som allereie opererer i eit svært uføreseieleg terreng, sårbart for geopolitiske spenningar, inkludert ringverknadar av Khashoggi-drapet, og økonomiske følgjer av auka rentenivå i USA, minkande vekstratar, uvisse rundt Brexit og Italias budsjettplan med EU.

Wall Street bidrog måndag med negativ føring, der industriindeksen Dow Jones og den breie S & P-indeksen var ned høvesvis 1 prosent og 0,7 prosent. Dei amerikanske indeksane lir for tida under tilsvarande press som resten av verda, etter å ha halde seg høgt tidlegare i år, og til og med hosta opp nokre rekordar den siste månaden.

Nasdaq-indeksen var ned heile 1,6 prosent måndag etter nyheita om Trumps tollplanar.

Ikkje namngitt

Bloomberg oppgir ikkje namngitte kjelder som skal ha sagt at ei liste er i ferd med å bli sett opp over importvarer frå Kina som skal påleggjast ny toll. Lista skal kunngjerast i desember. Varene skal ha ein samla verdi av 267 milliardar dollar. Frå før av er varer frå Kina til ein verdi av 250 milliardar blitt pålagt nye tollsatsar. Dersom meldingane er rette, vil så godt som all import frå Kina bli pålagt auka toll med dei nye avgiftene.

Kina har tidlegare varsla at alle slike grep frå amerikansk side vil bli svara på med same mynt, noko som i dette tilfellet vil bety full handelskrig mellom dei to største økonomiane i verda.

(©NPK)