utenriks

Månesteinane blei henta til jorda av det ubemanna sovjetiske romfartøyet Luna-16 i 1970, og dei blei deretter gitt til enka etter romfartsingeniøren Sergej Korolev.

Under ein auksjon i 1993 blei dei selde for 3,7 millionar kroner, men Sotheby's reknar no med at dei går for mellom 5,8 og 8,4 millionar kroner.

Auksjonen i New York skal haldast 29. november.

(©NPK)