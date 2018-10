Jordskjelv i New Zealand med prins Harry og Meghan på besøk

utenriks

Styrken på skjelvet vart målt til 6,1, og episenteret låg 77 kilometer aust for byen New Plymouth, heile 227 kilometer under bakken, ifølgje U.S. Geological Survey.

Skjelvet forstyrra likevel ikkje programmet til hertugparet av Sussex, som var i Auckland, nordaust på Nordøya, 250 kilometer unna New Plymouth. Prins Harry og den gravide kona hans, Meghan, besøkte hovudkontoret til organisasjonen Pillars. Folk som var til stades på arrangementet opplyser at dei ikkje kjende noko til skjelvet

Vanlegvis er tommelfingerregelen at jo djupare eitt skjelv er, desto mindre skadar medfører det.

Tusenvis av menneske kunne likevel kjenne skjelvet, skakingane var merkbare heilt ned til Sørøya, og i parlamentet i Wellington tok dei ein halvtimes pause, for sikkerheits skuld.

(©NPK)