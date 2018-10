Frankrike krev slutt på Jemen-krigen

utenriks

– Det er på høg tid at denne krigen sluttar og det er viktig at den humanitære situasjonen no blir bete slik at det kan bringast inn nødhjelp, seier Parly.

– Den militære situasjonen er fastlåst, så denne krigen må stanse, seier ho.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen våren 2015, i spissen for ein regional koalisjon som har støtte frå USA.

Rundt 10.000 menneske er sidan drepne og over 50.000 er såra, dei fleste av dei sivile. 22 millionar menneske er no avhengige av matvarehjelp utanfrå, og ifølgje FN står 14 millionar på randa av svolt i Jemen.

Krigføringa har ført til krav om stans i sal av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia og dei andre landa som deltar i krigen, og dette kravet fekk fornya styrke etter Saudi-Arabias drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul 2. oktober.

Berre India kjøper meir våpen frå Frankrike enn Saudi-Arabia og president Emmanuel Macron avviste i førre veke kravet om stans i salet.

– Så vidt eg veit er ikkje våpena vi har seld i det siste nytta mot sivile, sa Macron.

Frankrikes våpensal er underlagt eit strengt regelverk, understreka han og beskreiv eksporten til Saudi-Arabia som «relativt beskjeden».

– Vi sel ikkje våpen som om det var bagettar, sa Macron.

(©NPK)