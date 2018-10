Verste valresultat på 50 år for Merkels parti i Hessen

utenriks

Valresultata natt til måndag bekreftar det verste resultatet sidan 1966 for Merkels kristelege demokrater (CDU). Dei rasar ned 10 prosentpoeng frå førre val, mens delstatskoalisjonspartnar Dei Grøne gjekk fram 8,7 prosentpoeng.

Det vart også krisevalresultat for CDUs føderale koalisjonspartnarane, sosialdemokratiske (SPD), som til liks med Dei Grøne ligg an til å få 19,8 prosent av stemmene.

Hessen, som blant anna består av Frankfurt, blir sett som ein svært viktig peikepinn på om Merkels regjering vil bli sitjande ut perioden. Merkels kristenkonservative parti CDU har hatt makta i Hessen i 19 år, og før det var delstaten ein av SDFs viktigaste bastionar. No har altså begge regjeringspartia tapt stemmer der.

På førehand har analytikarar spådd at eit katastrofalt valresultat i Hessen for enten eitt av partia eller begge, kan få følgjer for SPD og CDUs regjeringssamarbeid.

Det innvandringsfiendtlege partiet Alternativ for Tyskland (AfD) fekk elles 13,1 prosent av stemmene og får dermed no plass i det einaste av delstatsparlamenta der dei så langt ikkje har vore representerte.

Frivillige demokrati (FDP) fekk 7,5 prosent og venstrepartiet 6,3 prosent av stemmene.

