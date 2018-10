Nordmenn meir verdikonservative enn naboane våre

utenriks

Den uavhengige tankesmia Pew Research Center sette for tre år sidan i gang ein stor undersøking i Europa der nærmare 56.000 menneske i 34 ulike land blei spurt om haldningane sine til religion, minoritetar, sjølvbestemt abort, likekjønna ekteskap og andre verdispørsmål.

Nå er analysen ferdig. Den avslører ei djup kløft mellom aust og vest i Europa, men også at nordmenn i fleire spørsmål er vesentleg meir verdikonservative enn for eksempel svenskar og danskar.

Halvparten trur på Gud

I undersøkinga seier 19 prosent av nordmennene at religion er ein svært viktig del av livet deira.

Delen er lågare i 15 av dei 34 landa som er med i undersøkinga. I Sverige ligg delen på 10 prosent, mens den i Danmark ligg på 8 prosent.

Omtrent annankvar spurde i Noreg seier at dei trur på Gud.

Her varierer tala i undersøkinga sterkt. På botn ligg Tsjekkia, der berre 29 prosent av dei spurde seier dei trur på Gud. I motsett ende ligg Georgia med ein del på 99 prosent.

Klart fleirtal støttar sjølvbestemt abort

Eit solid fleirtal på 81 prosent av dei spurde i Noreg seier dei er for sjølvbestemt abort, mens 17 prosent er mot. Men i Sverige er 94 prosent for og berre 3 prosent mot, mens 92 prosent er for og 6 prosent mot i Danmark.

Likekjønna ekteskap er støtta av 72 prosent av dei spurde i Noreg, mens 19 prosent er mot.

Ti land har høgare støtte til likekjønna ekteskap enn dette, med Sverige, Danmark og Nederland på topp.

