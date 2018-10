utenriks

Merkel har vore CDU-leiar i 18 år.

CDU har landsmøte i Hamburg i byrjinga av desember, og då skal det veljast ny partileiar.

Det har tidlegare vore venta at Merkel ville stille til attval.

Opplysningane om at Merkel vurderer å gi seg som leiar for Tysklands kristendemokratiske parti kjem dagen etter at partiet gjekk på ein stor smell i delstaten Hessen.

Partiet fekk 27 prosents oppslutning, ein nedgang på 11,3 prosentpoeng sidan valet i 2013 ifølgje førebelse resultat.

