– Merkel prøver å få grep på situasjonen

– Dette er Merkels forsøk på å få grep om situasjonen. Ho måtte handle no, og det blir spennande å sjå om ho vil fortsette som kanslar, seier førsteamanuensis Ole Letnes ved Universitetet i Agder.

Kjelder i Merkels parti, kristendemokratiske CDU, uttalte måndag til tyske medium at Merkel har tenkt å gi seg som partileiar, men at ho ikkje går av som Tysklands statsminister etter det forsmedelege valresultatet i delstaten Hessen i helga.

– Koalisjonen i Hessen er knapp og usikker. Valet i delstaten er det siste i ei lang rekkje tilbakeslag for CDU. Talet på kritiske stemmer i CDU berre aukar, både i den konservative og liberale fløya, seier Letnes til NTB.

– Merkel burde handla før, men kan no redde stumpane. Ho har alltid sagt at partileiar og kanslar høyrer saman. Det er ikkje usannsynleg at det blir nyval, seier han.

