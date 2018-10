Trump kallar pakkebomber «terroriserande handlingar»

utenriks

I ein tale fredag kort tid etter at ein mann blei arrestert i samband med bombene, seier Trump at politiet har gjort ein «utruleg jobb» i møte med bombetruslane.

– Vi må vise verda at vi står saman, seier presidenten.

Trump seier det dreier seg om «foraktelege» handlingar som ikkje har nokon plass i USA.

Han stadfestar vidare at ein mistenkt er arrestert. Over ti bomber er sendt i posten dei siste dagane, adressert til politiske motstandarar av Trump. Ingen av bombene har eksplodert, og motivet for handlingane er ikkje kjent.

Trump har etter utsegner tidlegare i veka blitt skulda for å ta for lett på pakkebombene, og seinast fredag omtalte han dei som «bombegreier» på Twitter.

Han klaga vidare over at mediedekninga av bombene svekkjer Republikanarane i valkampen før kongressvalet. Mange har reagert kraftig på at han plasserte ordet «bombe» i hermeteikn i Twitter-meldinga, noko enkelte tolkar som eit nikk til dei som meiner trugslane er falske.

