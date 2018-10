FN-etterforskar: Khashoggi vart avretta av Saudi-Arabia

utenriks

Callamard, spesialetterforskar innan utanomrettslege eller vilkårlege avrettingar, sa torsdag at drapet vart utført av folk som er «høgtståande nok til å representere staten».

– Eg treng ingen andre knytt til drapet for å vite at dette var ei utanomrettsleg avretting, sa ho til journalistar ved FNs hovudkvarter i New York.

Fråsegna står i sterk kontrast til kva som til no har komme av offentlege forklaringar frå Saudi-Arabia, som har hevda at drapet var ei ulykke som følgje av ein slåstkamp. Fråsegna kom fleire dagar etter at saudiarabiske styresmakter hevda at Khashoggi forlét konsulatet uskadd.

