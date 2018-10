Europol-dugnad fann 241 ofre for nettovergrep i 28 land

utenriks

27 ekspertar frå 21 land og Interpol har i to veker samarbeidd med Europol for å gjennomgå millionar av bilde og videofiler for å finne og utnytte vitale leietrådar for å hindre seksuelle brotsverk på nett.

Kombinasjonen av samarbeid, bilde- og videoanalyse, ekspertise og nasjonale undersøkingar, har ført til sikring av 241 ofre og påtale av 94 lovbrytarar i 28 land.

– Vi veit at fire auge er betre enn to. Førestill deg at du har 34 par auge og eksperthjernar som jobbar saman i to veker, skriv Europol på si nettside.

Dei såkalla auga kom frå Belgia, Kypros, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Latvia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia, Australia, Bosnia og Hercegovina, Canada, Colombia, Moldova, Noreg, Sveits, USA ​​og Interpol.

(©NPK)