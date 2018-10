Éin arrestert etter funn av partert mann i Sverige

utenriks

Offeret kjem frå Aust-Europa, opplyste politiet tidlegare fredag. Politiet opplyste seint same ettermiddag at ein person er arrestert i samband med etterforskinga. På spørsmål om kva personen er mistenkt for, svarte talsperson Kristin Lantto i politiet:

– Vi etterforskar mistenkt drap.

Kroppsdelane blei funne i Kalixelva onsdag av ein eldre mann.

Politiet i Region Nord stadfestar at den drepne mannen er heimehøyrande i Aust-Europa, men vil ikkje stadfeste det nærmare sidan pårørande ikkje er informert.

Expressen skriv at offeret blei identifisert ved hjelp av fingeravtrykk. Han skal nyleg ha blitt arrestert på den svenske vestkysten for ei mindre kriminell handling, og da blei fingeravtrykk registrert.

Politiet seier førebels ikkje noko om motivet for drapet eller kven som kan ha utført parteringa.

(©NPK)