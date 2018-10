Leivningar av Pompeii-innbyggjarar funne

utenriks

Byen vart gravlagt etter at vulkanen Vesuv hadde eit utbrot i år 79.

Intakte skjelett av fem menneske er blitt funne, og arkeologane omtalar funnet som «sjokkerande, men eit veldig viktig funn for historia». Ein reknar med at dei fem menneska er to kvinner og tre barn.

Leivningane vart funne inne i eit hus, der det også vart funne inskripsjonar som daterer det dødelege vulkanutbrotet til oktober, altså to månader seinare enn det historikarar tidlegare har antatt.

Arkeologar trur dei fem menneska søkte tilflukt i eit lite rom, og at dei enten døydde då taket raste saman, eller i ein brann.

(©NPK)