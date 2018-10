FN: Folkemordet mot rohingyaene i Myanmar held fram

utenriks

Dei rundt 250.000 til 400.000 rohingyaene som framleis er i Myanmar etter den myanmarske militæroffensiven i fjor mot den muslimske minoriteten, lir under grov undertrykkinga, seier leiaren for ein FN-støtta granskingskommisjon, Marzuki Darusman.

– Det er eit folkemord som finn stad akkurat no, sa han under ein nyheitskonferanse onsdag.

Darusman seier situasjonen for rohingyaene i Rakhine i Myanmar kjem inn under dei fleste kriteria for folkemord, inkludert grov kroppsskade, å øydeleggje minoriteten og bidra til å forhindre fødslar.

Myanmars FN-ambassadør Hau Do Suan tilbakeviser skuldingane om folkemord og seier konklusjonen til granskingskommisjonen er «politisk motivert».

Yanghee Lee, FNs spesialetterforskar innan menneskerettar i Myanmar, seier håpet hennar om eit betre Myanmar under Aung San Suu Kyi, har forsvunne. Lee meiner fredsprisvinnar Suu Kyi er i «fullstendig fornekting» om skuldingane om overgrep, valdtekter og drap mot rohingyaene frå myanmarske styrkar.

– Suu Kyis regjering har demonstrert at dei ikkje ønsker å etablere eit fungerande demokrati der alle i landet har rettar, seier Lee.

– Dei har ikkje lagt til rette for dei som ønsker å utføre uavhengig internasjonal etterforsking. Dei har avvist rapporten frå granskingskommisjonen som fastslår at fleire militærtoppar bør straffeforfølgjast for brotsverk mot menneskja og folkemord. Den manglande samarbeidsviljen til regjeringa er den største hindringa, seier Lee.

Søkjelyset har det siste året vore retta mot rundt 720.000 rohingyaer som hausten 2017 flykta frå herjingane til regjeringsstyrkane og over grensa til nabolandet Bangladesh. Mange av dei flykta frå brutale overgrep, valdtekter og avrettingar.

(©NPK)