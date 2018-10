Uventa svak gevinst for Nordea

utenriks

Resultatet enda på 866 millionar euro, tilsvarande drygt 8,2 milliardar kroner. Til samanlikning leverte Nordea eit resultat på drygt 10,3 milliardar kroner i same periode i fjor.

Analytikarane hadde i snitt rekna med eit driftsresultat på over 8,8 milliardar kroner i tredje kvartal.

Kvartalsresultatet kjem etter at Nordea vart skulda for innblanding i kvitvasking for milliardbeløp gjennom fleire hundre kontoar i dei nordiske landa. Nordea-aksjen har sidan starten av oktober rast 15 prosent.

– Vi godtar ikkje å bli brukt som plattform for kvitvasking av pengar. Vi samarbeider tett med styresmaktene, skriv Nordea i ein rapport i samband med resultatframlegginga i Helsingfors onsdag.

Konsernet oppgir at banken har 1.500 tilsette som jobbar med å førebyggje økonomisk kriminalitet.

Administrerande direktør Casper von Koskull er ikkje fornøgd med inntektsutviklinga og forklarar dei låge inntekter med sesongeffektar.

– Netto renteinntekter var stabile, mens gebyr- og provisjonsinntekter og spesielt postar til verkeleg verdi var svake, hovudsakleg grunna vanskelege marknadsforhold og lågare aktivitet på bedriftsmarknaden, seier han.

Netto renteinntekter minka i tredje kvartal til 1.072 millionar euro, ned rundt 10 prosent. Driftsinntektene fall med 14 prosent til 2.046 millionar euro. Kostnadene gjekk ned med 6 prosent til 1.136 millionar euro. Netto tap på utlån låg uforandra på 44 millionar euro.

(©NPK)