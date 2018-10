Trump og Putin skal møtast i Paris

utenriks

Møtet vil finne stad 11. november, få veker etter at USA kunngjorde at dei ville trekke seg frå ein nedrustingsavtale med Russland, noko som på nytt har kasta landa inn i ein disputt. USA har skulda russarane for å ikkje overhalde punkta i avtalen, noko Russland har tilbakevist.

Presidentmøtet vil gå føre seg på sidelinja av ein stor markering i den franske hovudstaden. Dei to presidentane skal begge delta i markeringa av hundreårsjubileet for våpenkvila som betydde slutten på første verdskrigen i 1918, våpenkviledagen 11. november.

