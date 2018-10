Stoltenberg tar Trump i forsvar om våpenavtale

utenriks

– Nato er for våpenkontrollavtalar. Men for å vere effektive, må slike avtalar respekterast av alle partar. Problemet med INF-avtalen er at den berre blir respektert av den eine parten, seier Stoltenberg.

Han meiner det er Russlands oppførsel som er problemet, ikkje kunngjeringa frå president Donald Trump om at USA vil trekke seg frå avtalen.

Ifølgje Stoltenberg har Nato i årevis bedt Russland om å respektere INF-avtalen, som vart inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987. Avtalen forbyr landbaserte rakettar av mellomdistansetypen.

NATOs vurdering er at Russland mest sannsynleg handlar i strid med avtalen med utviklinga av det nye rakettsystemet 9M729.

Stoltenberg seier han hugsar godt korleis det var før avtalen vart inngått.

– Vi ønsker ikkje å gå tilbake til den situasjonen. Vi ønsker ikkje ein ny kald krig. Vi ønsker ikkje eit nytt våpenkappløp.

