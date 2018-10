Israelske soldatar drap palestinar på Vestbreidda

utenriks

Ifølgje den israelske hæren opna soldatane eld då dei under ein operasjon i landsbyen Tamun vart møtt av rundt 50 steinkastande palestinarar.

– Soldatane svarte med middel for opprørskontroll og skarpe skot for å spreie bråkmakarane, heiter det i ei fråsegn, der det også blir opplyst at det vart funne to ulovlege våpen i landsbyen.

Ifølgje det palestinske helsedepartementet vart 21 år gamle Mohammed Bisharat skoten og drepen med eit skarpt skot i brystet. Tre andre palestinarar vart også trefte av skarpe skot, blir det opplyst.

Israel okkuperte Vestbreidda i 1967 og har i alle år sidan nekta å etterkomme FNs krav om å trekke seg ut av området.

