FNs nødhjelpssjef slår hungersnød-alarm i Jemen

Varselet vart levert til FNs tryggingsråd tysdag.

Lowcock åtvara mot hungersnød i Jemen to gonger i 2017, men seier at situasjonen i dag har blitt mykje verre fordi talet på ramma menneske har stige.

Nødhjelpssjefen seier at FNs melding førre månad om at 11 millionar jemenittar er i startfasen av hungersnød, er feil. Det er no heile 14 millionar jemenittar i risikosituasjon som treng umiddelbar nødhjelp, fastslår han.

Ein regional koalisjon leidd av Saudi-Arabia gjekk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-rørsla som tok kontroll over Jemens hovudstad Sana i september 2014. Over 10.000 menneske er drepne i krigen, ifølgje Verdshelseorganisasjonen. Over 50.000 er såra, og sivile utgjer fleirtalet av offera.

