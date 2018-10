Elvestuen drøfta regelverk for Parisavtalen i Polen

utenriks

– Og det er slett ikkje sikkert at det kjem på plass, seier han til NTB.

– Det er ikkje til å legge skjul på at vi er i ein alvorleg situasjon. Det må gjerast mykje arbeid for å få avtalen på plass, seier Elvestuen.

Han har denne veka vore med på eit ministermøte om klimaforhandlingane i Krakow i Polen. Der har uløyste spørsmål rundt Parisavtalen vore drøfta. Den neste runden i dei internasjonale klimaforhandlingane går av stabelen i den polske byen Katowice i desember.

Statsråden viser til at ein i haust må ha på plass eit regelverk for at Parisavtalen skal fungere som føresett når det gjeld korleis han skal forsterkast over tid, og korleis forpliktingane i dei ulike land skal følgjast opp.

Elvestuen minner òg om bodskapen frå FNs klimapanel (IPCC), som i ein rapport nyleg slo fast at det må ein nærmast overmenneskeleg innsats og fleire tusen milliardar kroner til for å unngå dramatiske klimaendringar og ei temperaturstigning over 1,5 grader.

– Det handlar om å ha utsleppskutt som er store nok og går fort nok til at vi skal kunne behalde verda slik vi kjenner henne i dag, seier Elvestuen.

– Dei neste tolv åra er heilt avgjerande for å kunne halde oppvarminga under 1,5 grader.

