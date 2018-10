Bomber funne i post til Hillary Clinton og Obama

utenriks

Dei to sprengladningane vart funne i post som var send til kontora til høvesvis Clinton og Obama. Bomba som var adressert til Clinton, vart funnen tysdag kveld av ein etterretningsoffiser som rutinemessig sjekkar posten til den tidlegare utanriksministeren, skriv The New York Times.

Ein etterretningsoffiser i Washington D.C. fann pakken som vart send til Obama, onsdag morgon, amerikansk tid.

Kort tid etter at nyheita vart kjent, fortalde CNN at det òg er send ein bombe til Det kvite hus.

Secret Service opplyser at verken Clinton eller Obama stod i fare for å få pakkene ettersom dei vart avslørt i rutinekontrollar.

Røyrbomber

Ifølgje ikkje namngitte tenestemenn liknar begge bombene på røyrbomba som måndag vart funnen i postkassa til den liberale milliardæren og filantropen George Soros.

Både Clinton, Obama og Soros har fleire gonger fått kraftig kritikk frå USAs president Donald Trump, ikkje minst Clinton, som var Trumps motkandidat under presidentvalet i 2016, og som han gav kallenamnet «Skurken Hillary».

Bill og Hillary Clinton bur i Westchester utanfor New York, og ifølgje AP var det her bomba vart funnen. Nyheitsbyrået skriv òg at det er snakk om ein fungerande sprengladning, men det er ikkje klart nøyaktig kor bomba vart funnen.

Låg i postkasse

Heimen til Soros ligg òg i ein forstad nord for New York City. Bomba låg i Soros' postkasse og var laga av eit relativt lite røyr fylt med eksplosivt pulver.

Etterforskarane har mistanke om at det er ein samanheng mellom bombene, ifølgje ikkje namngitte tenestemenn.

Motivet til avsendaren er uklart. Høgreorienterte grupperingar har fleire gonger angripe Soros og lansert konspirasjonsteoriar som mellom anna gir han skylda for flyktningstraumen til Europa. Han har òg vorte utsett for ein omfattande svertekampanje i Ungarn, der den jødiske familien hans opphavleg kom frå.

Soros skal ikkje ha vore heime då bomba vart funnen måndag. Stiftinga hans sende tysdag ut ei melding der han gjekk hardt ut mot «den hatefulle retorikken» som pregar amerikansk politikk.