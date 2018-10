Saudi-Arabias utanriksminister lovar bot og betring

utenriks

– Saudi-Arabias leiing skal sørgje for at det blir gjennomført ei grundig etterforsking av drapet slik at sanninga kjem for dagen og dei skuldige blir stilt til ansvar, lovar Jubeir, som tysdag besøkte Indonesia.

– Mekanismar og prosedyrar skal også komme på plass for å sikre at noko slikt ikkje vil skje igjen, seier han.

Saudi-Arabia har innrømt at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi vart drepen under eit besøk på konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Innrømminga kom først etter 18 dagar og dei internasjonale reaksjonane har vore sterke. Det er framleis ikkje kjent kvar liket av Khashoggi er.

