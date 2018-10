Saudi-Arabia lover å straffe Khashoggis drapsmenn

utenriks

– Kongeriket har teke grep for å avdekke sanninga og stille til ansvar alle som gjennom inkompetanse eller umiddelbart ansvar står bak drapet, uansett kven dei måtte vere, heiter det i ei fråsegn publisert av det statlege saudiarabiske nyheitsbyrået SPA.

Fråsegna kom etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan heldt ein tale der han gjorde greie for etterforskinga.

Erdogan slo at fast drapet inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul truleg var planlagt og politisk motivert. Samtidig bad han om at dei mistenkte i saka må utleverast til Tyrkia og stillast for retten.

Innrømde drapet

At det eineveldige kongedømmet Saudi-Arabia skal gå med på å utlevere medlemmer av tryggingstenestene sine til Tyrkia, blir rekna som svært lite sannsynleg.

Likevel prøver dei saudiarabiske styresmaktene tilsynelatande å komme Tyrkia i møte. Dei siste vekene har dei erkjent drapet, starta etterforsking i samarbeid med Tyrkia og lovd å stille dei skyldige til ansvar.

I helga hevda Saudi-Arabias utanriksminister Adel al-Jubeir at drapet vart utført av personar som ikkje hadde fått klarsignal frå den øvste leiinga i landet.

– Dei som gjorde dette, gjorde det utanfor ansvarsområdet sitt, sa han til den amerikanske TV-kanalen Fox News.

– Det vart heilt klart gjort ein stor feil, og det som forsterka denne feilen, var forsøket på å dekke over han, sa al-Jubeir.

– Ikkje tilfredsstillande

I tyrkiske og amerikanske medium har det likevel komme fram at fleire mistenkte i saka har tette band til den mektige kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman.

– Det å legge skylda for ei slik hending på ei handfull medlemmer av tryggings- og etterretningstenestene, vil verken tilfredsstille oss eller verdssamfunnet, sa Erdogan i talen sin tysdag.

Fleire medium og analytikarar meiner likevel at Erdogan var nokså forsiktig i talen. Han retta ikkje peikefingeren direkte mot Saudi-Arabias kronprins, men nøgde seg med å spørje kven gjerningsmennene fekk ordrane sine frå.

Presidenten nemnde heller ikkje påstandane om at det finst lydopptak som beviser at den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi vart torturert før han vart drepen.

– Ein avtale er oppnådd

Professor Jana Jabbour ved universitetet Sciences Po i Paris meiner Erdogans ordval tyder på at det har vore ein dialog mellom Tyrkia og Saudi-Arabia.

– Den svært moderate talen til Erdogan viser at dei må ha oppnådd ein avtale, seier ho.

Fleire andre ekspertar har peika på at Tyrkia truleg bruker Khashoggi-saka til å legge press på Saudi-Arabia. Forholdet mellom landa er anstrengt, og Erdogan har visstnok eit ønske om å svekke posisjonen til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Samtidig som Erdogan heldt talen sin, byrja ein stor næringskonferanse i Saudi-Arabia, som er den største oljeeksportøren i verda og ein nær alliert av USA.

Representantar både frå USA og ei rekke land har likevel valt å droppe konferansen. Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih vedgjekk under opninga av møtet at landet er i ei krise.

Mohammed bin Salman var til stades på konferansen, men tok seg òg tid til å møte fleire medlemmer av familien til Jamal Khashoggi.

