Saab-aksjen rasar – hundrevis av tilsette må gå

utenriks

Nyheita om at selskapet planlegg ein kapitalinnsprøyting på cirka 6 milliardar svenske kroner, førte til at Saab-aksjen raste med 15,5 prosent rett etter at Stockholms-børsen opna tysdag. Nokre timar seinare hadde aksjen tatt seg noko inn, og fallet låg ved 10.45-tida på 12 prosent.

Selskapet vil be eigarane om å godta aksjeemisjonen under eit ekstraordinært møte 16. november.

Saab vil dessutan kvitte seg med 300 tilsette og 550 konsulentar. Saab har nærmare 17.000 tilsette. Det er ikkje klart kva svenske lokalsamfunn som blir ramma av nedskjeringane.

SVTs økonomireporter Peter Rawet kallar meldinga for «eit sjokk».

Saabs toppsjef Håkan Buskhe seier at forsvarskonsernet har hatt ein auke i omsetninga på nesten 50 prosent dei siste tre-fire åra som følgje av fleire store ordrar. Han forklarar nedskjeringane slik:

– Når ein veks så raskt, skaper det ineffektivitet. Ein del av den ineffektiviteten har vi no handtert, seier han.

(©NPK)