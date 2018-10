Juncker sår tvil om rumensk innpass i Schengen

utenriks

– Rettsstatsprinsippa må alltid respekterast. Dei må ikkje setjast i fare, sa Juncker tysdag då han deltok i ein debatt i EU-parlamentet i Strasbourg saman med Romanias president Klaus Iohannis.

Juncker understreka at han lenge har vore ein sterk forkjempar for å få Romania inn i Schengen. Men dette kan bli vanskeleg å oppnå dersom Romania ikkje kjem vidare i kampen mot korrupsjon, åtvara han.

Bekymringa til EU-kommisjonen har vore at ei justisreform i Romania skal svekkje kampen mot korrupsjon og bane veg for at politikarar som er skuldige i maktmisbruk, går fri.

Iohannis forsikra om at kampen mot korrupsjon vil fortsette.

– Eg kan love dykk at eg vil fortsette å engasjere meg for å sikre at demokratiske verdiar og rettsstatsprinsippa blir garantert for alle rumenarar, sa han.

(©NPK)