Saudi-Arabias konge og kronprins kondolerer til Khashoggis familie

Det opplyser det statlege saudiarabiske nyheitsbyrået SPA, som seier kronprinsen «trøysta» Khashoggis familie.

Ifølgje SPA skal Khashoggis son, Salah Khashoggi, ha uttrykket «djup takknemlegheit» til kongen og kronprinsen.

Etter å ha nekta for å vite noko om forsvinninga til journalisten i tre veker, innrømde saudiarabiske styresmakter i helga at Khashoggi vart drepen på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Dei hevdar han døydde under ein slåstkamp på konsulatet. Det er ei forklaring verdssamfunnet ikkje set lit til.

Anonyme tyrkiske tenestemenn har tidlegare sagt at dei har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi vart torturert og deretter drepen og partert etter å ha gått inn på konsulatet.

