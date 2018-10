Löfven i «kompliserte» regjeringssonderingar

utenriks

Ifølgje Löfven har ingen av partia endra innstilling etter at han for ei veke sidan fekk i oppdrag å finne eit nytt svensk regjeringsalternativ.

– Vi har hatt respektfulle og konstruktive samtalar, men det er ikkje slik at nokon posisjonar er endra. Vi har ikkje hatt nokon form for forhandlingar. Men eg reknar med at vi har fått større forståing for posisjonane til kvarandre, noko som er nødvendig for at vi skal komme framover, sa Löfven etter at han måndag orienterte Riksdagens leiar om situasjonen.

Sosialdemokraten Löfven er andremann ut etter at leiaren av borgarlege Moderaterna Ulf Kristersson måtte melde pass.

– Eg ser helst eit blokkoverskridande regjeringssamarbeid i midten av svensk politikk, sa Löfven i førre veke.

Den mest aktuelle samarbeidspartnaren på borgarlege side blir rekna å vere Centerpartiet. Men det finst område der dei to partia er svært ueinige, blant anna arbeidslivspolitikk.

Centerpartiets leiar Annie Lööf har sagt at ho kan tenkje seg å sitte i ei samlingsregjering leidd av sosialdemokratane med fleire parti frå den borgarlege alliansen, men Moderaterna har for lengst gjort det klart at dette ikkje er aktuelt.

Problema med å få på plass ei ny svensk regjering kjem av at valet 9. september enda med at ingen av blokkene fekk parlamentarisk fleirtal når høgrepopulistiske Sverigedemokraterna blir haldne utanfor.

