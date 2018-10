Afghanistan skal telje stemmer fram til desember

utenriks

Vallokale var stengde, valmateriell mangla, ny teknologi skapte forvirring, og minst 50 menneske, mange av dei barn, vart drepne i ei rad angrep.

Trass i at frykta for angrep var stor, brukte rundt 4 millionar afghanarar av i alt 8,8 registrerte veljarar stemmeretten.

Først om tre veker kjem dei første førebelse resultata. Det endelege resultatet kjem truleg ikkje før ein gong i desember.

Sjølv om valet blir omtalt som både kaotisk, blodig og dårleg førebudd, meiner mange at berre det å gjennomføre valet var ei bragd i seg sjølv, skriv BBCs korrespondent i Kabul Lyse Doucet.

Målet er å få på plass ei nasjonalforsamling med større legitimitet og bane veg for presidentvalet neste år og det mange håpar kan bli fredssamtalar mellom regjeringa og Taliban.

Men dersom folk oppfattar valet som «dårleg», kan det få verre følgjer enn dersom ein ikkje hadde halde noko val i det heile tatt, skriv Doucet.

Først neste laurdag blir det halde val i Kandahar-provinsen i sør. Det vart utsett med ei veke etter at to afghanske sikkerheitstoppar vart drepne under eit Nato-møte. Blant dei såra var provinsguvernøren og ein amerikansk general.

