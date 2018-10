Medium: Tyrkisk politi søkjer etter Khashoggis leivningar utanfor Istanbul

utenriks

Natt til fredag utvida politiet i Tyrkia etterforskinga av Khashoggi-saka til også å gjelde skogsområdet Belgard nord for Istanbul og byen Yalova, 90 kilometer søraust for Istanbul, får Reuters opplyst frå to anonyme kjelder i det tyrkiske politiet.

Nyheitsbyrået får også opplyst at det er etterforskinga som har ført til at politiet mistenkjer at leivningane av den antatt døde journalisten er i desse områda. Anonyme tyrkiske kjelder hevdar han vart drepen og partert.

Sky News sit på dei same opplysningane, og melder at etterforskarar skal ha spora bilar som forlét konsulatet den dagen journalisten forsvann.

Kjeldene til nyheitsbyrået opplyser også at etterforskarane har henta «mange prøvar» frå undersøkingane i det saudiarabiske konsulatet og residensen til den saudiarabiske konsulen. Desse skal gjennomgåast og analyserast, med tanke på å påvise spor av Khashoggis DNA.

Khashoggi forsvann for over to veker sidan etter at han gjekk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Torsdag opplyste USAs president Donald Trump at det ser ut til at journalisten er død.

Saudi-Arabia nektar for å ha noko med Khashoggis forsvinning å gjere.

(©NPK)