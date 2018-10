Litteraturprofessor inn i Svenska Akademien

utenriks

– Vi treng han, seier leiaren i den ærverdige svenske kulturinstitusjonen Anders Olsson fredag.

Malm, som er professor i litteraturvitskap ved Göteborgs universitet, vart valt inn torsdag og erstattar Klas Östergren på stol nummer 11 av dei i alt 18 plassane i akademiet.

– Han er ein kjempeviktig og god person på alle måtar, seier Olsson.

Akademien har ifølgje han lenge leita etter ein person som har hatt eit sterkt forhold til eldre litteratur. Malm har blant anna skrive om götisismen, barokklitteratur og den tidlege romanen. Han har dessutan omsett Snorres Edda og kan mange språk, deriblant islandsk og latin.

No står det berre éin tom stol i Svenska Akademien, som mista fleire medlemmer etter krisa i fjor.

Spørsmålet om Katarina Frostensons framtid er framleis ikkje avklart, ifølgje Olsson. Ho er beden om å forlate institusjonen frivillig. Frostenson er gift med kulturprofilen som utløyste krisa i akademiet då 18 kvinner stod fram og skulda han for seksuelle overgrep eller trakassering. Mannen, som i haust dømt for valdtekt, er også skulda for å ha leke ei rad nobelprisvinnarar til pressa før dei vart offentleggjorde.

