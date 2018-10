Tenåring drap 19 i skulemassakre på Krim

utenriks

12 av dei 53 såra har kritiske skadar, ifølgje oppjusterte offisielle tal.

Den unge gjerningsmannen skal ha tatt sitt eige liv etter massakren i byen Kertsj ved Svartehavet. Dei fleste av offera var tenåringar – dei yngste elevane på yrkesskulen er 14 år gamle.

Russlands nasjonale etterforskingskomité slår fast at det var 18-årige Vladislav Rosljakov som stod bak massedrapet. Han vart identifisert gjennom ein overvakingsvideo. 18-åringen, som vart funnen død med skotskadar ved sida av ei rifle inne på biblioteket, hadde gått på skulen sidan 2015.

Motivet er ikkje kjent. Ein anonym medelev fortel til ei lokalavis at tenåringen hata skulen på grunn av vondskapsfulle lærarar, og han hadde hinta om at han ville hemne seg på dei.

Russiske styresmakter fastslo onsdag kveld at alle offera vart skotne. Det var i fleire timar forvirring om kva som eigentleg hadde skjedd. Tenestemenn rapporterte først om ein gasseksplosjon, deretter vart det meldt at ei bombe hadde gått av i kantina midt i lunsjen, men styresmaktene avviste sidan at det dreidde seg om eit terrorangrep.

