Avis: Amerikansk etterretning knyter bin Salman til påstått journalistdrap

Avisa skriv at etterretningstenestene har indisiar, men ikkje direkte bevis, som knyter den saudiarabiske kronprinsen til saka, ifølgje amerikanske og europeiske tenestemenn.

Dei har ikkje kunne slå fast om bin Salman gav ordre om å få journalisten drepen, eller om intensjonen var å få han arrestert og sendt tilbake til Saudi-Arabia.

Tenestemennene seier til avisa at makta kronprinsen har over sikkerheitstenesta i landet gjer det svært lite sannsynleg at eit drap kunne ha blitt gjennomført utan at han visste noko.

Nye undersøkingar

Khashoggi, som skreiv kritiske kommentarartiklar om Saudi-Arabia i Washington Post, vart ifølgje tyrkiske styresmakter drepen på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han har ikkje blitt sett sidan han gjekk inn i bygninga 2. oktober.

Måndag, to veker etter forsvinninga, fekk tyrkisk politi undersøkje konsulatet. Her vart det avdekt sikre bevis for at Khashoggi vart drepen, ifølgje ei ikkje namngitt høgtståande tyrkisk tenestemann.

Tysdag drog konsul Mohammed al-Otaibi til Saudi-Arabias hovudstad Riyadh, og først dagen etter fekk politiet tilgang til residensen hans. Ifølgje AFPs korrespondent undersøkte eit tyrkisk etterforskingsteam også konsulatet på nytt natt til torsdag.

Lydopptak skal finnast

Anonyme tyrkiske tenestemenn hevdar å ha lydopptak som skal bekrefte at Khashoggi vart drepen. Onsdag bad USAs president Donald Trump Tyrkia dele desse «om dei finst», noko han trur dei gjer.

Trump har vore tilbakehalden med kritikk av det saudiarabiske regimet, som han seier er ein viktig alliert og viktig for amerikansk militærindustri. Presidenten avviser likevel at den forsiktige tilnærminga overfor Saudi-Arabia er eit forsøk på å dekke over for dei.

Avis kritiserer USAs regjering

På leiarplass onsdag spør Washington Posts redaktørar kvifor Trump-administrasjonen «ryddar opp etter Saudi-Arabias rot».

Dei skriv at dei støttar tidlegare utsegner frå FN-tilsette til Washington Post, som ønsker ei uavhengig internasjonal gransking av kva som har skjedd med Khashoggi.

Avisa viser til at timar før tyrkisk politi fekk komme inn i konsulatet måndag hadde eit reingjeringsteam vore i bygninga. Washington Post meiner vaskingen illustrerer saka. Dei skriv at det som ikkje blir akseptert er ei diplomatisk reinvasking utført av Trump-administrasjonen for eit regime og ein herskar som dei har gått langt i å favorisere.

Siste tekst

Washington Post publiserte natt til torsdag det som truleg er den siste teksten journalisten skreiv. I kommentaren, som heiter «What the Arab need most is free expression», skriv Khashoggi om mangel på ytringsfridom og pressefridom i dei arabiske landa.

Teksten vart levert av Khashoggis omsetjar dagen etter at han forsvann.

