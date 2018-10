Trump ber Tyrkia dele eventuelle lydopptak i Khashoggi-saka

utenriks

Anonyme tyrkiske tenestemenn hevdar Khashoggi blei drepen i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, og hevdar å ha lydopptak som etter det som er sagt stadfestar dette.

Trump sa til pressa i Det kvite hus onsdag at han vil diskutera slike opptak, «viss det finst», med Mike Pompeo straks utanriksministeren kjem tilbake til Washington. Trump la til at opptak «truleg finst».

Trump tok opp att at regimet i Riyadh er ein viktig alliert og strekar under at landet er viktig for amerikansk militærindustri.

Trump avviste likevel at den forsiktige tilnærminga overfor Saudi-Arabia er eit forsøk på å dekkja ein viktig alliert.

– Slett ikkje. Eg ønskjer berre å finna ut kva som har skjedd. Eg dekkjer ikkje over noko i det heile, sa Trump.

Trump sa han snart ventar å få vita kva som skjedde med Khashoggi.

– Vi vil truleg få vite det innan utgangen av veka, sa Trump, som også peikte på at han vil ta imot «fullstendig rapport» frå møta som Pompeo hadde i Riyadh tysdag.

Pompeo møtte onsdag Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara. Etter møtet spurde journalistar han om han har fått høyrt på eller bedt om å få høyra på lydopptak.

– Eg har ikkje noko å seia om det, sa Pompeo.

Trump åtvara på nytt mot å førehandsdømma nokon, og samanliknar fordømminga av Saudi-Arabia med trakasseringsskuldingane mot høgsterettsdommar Brett Kavanaugh.

(©NPK)