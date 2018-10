Tenåring drap 18 i skulemassakre på Krim

utenriks

Den unge gjerningsmannen skal ha teke sitt eige liv etter massakren i byen Kertsj ved Svartehavet. Dei fleste av offera var tenåringar – dei yngste elevane på yrkesskolen er 14 år gamle.

Russlands nasjonale etterforskingskomité slår fast at det var 18-årige Vladislav Rosljakov som stod bak massedrapet. Han blei identifisert gjennom overvakingsvideo. 18-åringen, som blei funnen død med skotskadar ved sida av ei rifle inne på biblioteket, hadde gått på skulen sidan 2015.

– Eg var i timen då eg høyrde skyting i første etasje, fortel ein elev til nyheitsbyrået AFP.

«Hemn»

– Vi sprang alle ut i gangen, der var det fleire som sprang og skreik at ein fyr med maskingevær skaut alle, tilfeldig og etter tur, seier eleven.

Ein annan elev fortel at skytinga varte i minst 15 minutt.

Motivet er ikkje kjent. Ein anna anonym medelev fortel til ei lokalavis at tenåringen «hata skulen på grunn av vondskapsfulle lærarar, og han hadde hinta om at han ville hemna seg på dei».

– Dette er ein kolossal tragedie. Det var eit massedrap gjort av ein dritsekk, seier Sergej Aksjonov, den øvste politiske leiaren på Krimhalvøya, som Russland annekterte frå Ukraina i 2014.

Alle skotne

Russiske styresmakter slo onsdag kveld fas at alle offera blei skotne. Det var i fleire timar forvirring om kva som eigentleg hadde skjedd. Tenestemenn rapporterte først om ein gasseksplosjon, deretter blei det meldt at ei bombe hadde gått av i kantina på skulen midt i lunsjen, men styresmaktene avviste sidan at det dreidde seg om eit terrorangrep.

Augevitne har også fortalt om ein eksplosjon og at offera blei skotne av ein væpna mann. Onsdag kveld fortel fleire russiske nyheitsbyrå at ei andre, udetonert bombe, blei funnen etter angrepet.

Tenåringar

Rektor ved skulen, Olga Grebennikova, og fleire augevitne fortalde korleis angriparen tok seg inn i skulebygningen, utløyste ei bombe i kantina og opna eld mot tilfeldige.

Nestleiaren for den russiske nasjonalgarden, Sergej Melikov, opplyser at sprengladninga som blei løyst ut, var heimelaga.

Væpna menn

– Eg såg ut av vindauget, og der var det ein fyr med våpen som skaut mot bygningen. Eg låste døra og håpa at han ikkje skulle oppdaga meg. Ti minutt seinare kom spesialstyrkane. Eg veit ikkje om dei fekk tak i fyren, sa eit augevitne til den russiske TV-kanalen RT.

RT-journalisten Igor Zjdanov, som formidlar vidare dette på Twitter, fortel også kva ei jente på skulen fortalde.

– Vi sprang, og barna la seg berre ned. Vennen min blei drepne rett framfor auga mine. Eg såg korleis ho fall og låg urørleg. Eg såg korleis gutar stupte, fortel jenta.

Putin kondolerer

Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 etter at fleirtalet av innbyggjarane der hadde stemt for lausriving frå Ukraina. Vesten godkjenner ikkje annekteringa og har innført sanksjonar mot Russland.

President Vladimir Putin uttrykkjer kondolansar til dei som er ramma i Kertsj, som har samband til det russiske fastlandet med ei bru Putin opna i mai. Dei såra skal sendast til det beste sjukehuset i Russland dersom det trengst, lovar presidenten.

