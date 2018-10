No ville fleirtalet av britane stemt for å bli i EU

utenriks

Det nye Eurobarometeret tar temperaturen hos veljarane i alle dei 28 medlemslanda i EU. Heile 27.474 europearar har deltatt i undersøkinga.

Meiningsmålinga viser sterk og aukande støtte til EU-prosjektet. Alt i alt seier 68 prosent av dei spurde at dei meiner heimlandet deira har tent på medlemskap. Så populært har ikkje EU vore sidan 1983.

I Storbritannia seier 53 prosent av dei spurde at dei i dag ville ha stemt for å bli i EU. Berre 35 prosent seier dei ville ha stemt for å gå ut, mens 12 prosent svarar at dei er usikre.

(©NPK)