Minst 13 drepne i angrep mot yrkesskole på Krimhalvøya

utenriks

Dei første meldingane frå byen Kertsj aust på Krimhalvøya melde om ein gasseksplosjon, der opptil ti menneske omkom og mange blei skadde.

Russlands nasjonale antiterror-komité opplyste kort tid etter eksplosjonen at han blei forårsaka av ei «uidentifisert sprengladning».

Russiske styresmakter stadfesta at hendinga blir etterforska som ei mogleg terrorhandling, men Russlands øvste representant på Krimhalvøya opplyser no at ein tidlegare elev stod bak angrepet. Eleven skal deretter ha tatt sitt eige liv.

Barn over alt

Rektor på skolen, Olga Grebennikova, og fleire augevitne fortel at ein væpna angripar tok seg inn i skolebygninga, løyste ut ei bombe i kafeteriaen og opna eld mot tilfeldige.

Grebennikova seier til lokale medium at det ligg barn over alt på skolen.

13 menneske er stadfesta drepne og rundt 70 skal vere såra, dei aller fleste av dei ifølgje russiske medium elevar i tenåringsalder.

Ein tilsett ved sjukehuset i Kertsj opplyser at dei alt har tatt imot 18 såra og at legane forventar ytterlegare 50.

– Det er alt mange menneske på akuttmottaket og i operasjonssalen, seier vedkommande til nyheitsbyrået TASS.

Væpna menn

Den russiske TV-kanalen RT har snakka med augevitne til angrepet, som også fortel om skyting.

– Eg såg ut av vindauget og der var det ein fyr med våpen som skaut mot bygninga. Eg låste døra og håpa at han ikkje skulle oppdage meg. Ti minutt seinare kom spesialstyrkane. Eg veit ikkje om dei fekk tak i fyren, fortel eit augevitne til RT-journalisten Igor Zjdanov, som formidlar dette vidare på Twitter.

Nokon augevitne hevdar at det var meir enn éin angripar, men dette er ikkje stadfesta. Zjdanov gir att kva ei jente på skolen fortel.

– Vi sprang, og barna la seg berre ned. Vennen min blei drepen rett føre auga mine. Eg såg korleis ho fall og låg urørleg. Eg såg korleis gutar stupte, skal jenta ha fortalt.

Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 etter at fleirtalet av innbyggjarane der hadde stemt for lausriving frå Ukraina. Vesten anerkjenner ikkje annekteringa og har innført sanksjonar mot Russland.

(©NPK)