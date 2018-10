Eksplosjon på yrkesskule på Krimhalvøya

utenriks

Ifølgje dei første meldingane var det snakk om ein gasseksplosjon, der opptil ti menneske omkom og mange vart skadde.

Eksplosjonen skjedde på ein yrkesskule for tenåringar i byen Kertsj aust på Krimhalvøya, men ifølgje det russiske nyheitsbyrået Interfax var ikkje skulen kopla til det lokale gassnettverket.

Russlands nasjonale antiterror-komité seier no at eksplosjonen vart forårsaka av ei «uidentifisert sprengladning» og at det kan vere snakk om eit terrorangrep.

Ei lokal politikjelde opplyser til nyheitsbyrået TASS at nærmare 70 menneske vart skadde i eksplosjonen, og over 20 er sende til sjukehus.

Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 etter at fleirtalet av innbyggjarane der hadde stemt for lausriving frå Ukraina. Vesten anerkjenner ikkje annekteringa og har innført sanksjonar mot Russland.

