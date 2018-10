Cannabis er legalisert i Canada

utenriks

Canada vart offisielt den største marknadsplassen i verda for marihuana då utsalsstadane opna natt til onsdag.

Berre utanfor den eine av fleire marihuana-butikkar i byen St. John, aust i landet, stod over 400 personar i kø for å kjøpe marihuana. Totalt 22 utsalsstadar opnar onsdag, men berre eit fåtal opna ved midnatt, skriv Ottawa Citizen.

Timar før salet begynte uttalte ein canadisk tenestemann at alle som tidlegare er dømde for å ha opptil 30 gram marihuana, vil bli benåda. Dette skal ifølgje tenestemannen bli offisielt bekrefta i løpet av dagen.

Medisinsk marihuana har sidan 2001 vore lov i Canada, men dei siste to åra har statsminister Justin Trudeau og hans regjering jobba for å legalisere stoffet. Årsaka er blant anna at dei ønsker at lovene skal reflektere den endra oppfatninga av marihuana i samfunnet.

Uruguay var det første landet i verda som legaliserte marihuana.

